Gli Uccelli Leggendari verranno a Pokémon Unite per celebrare il Pokémon Day

Come ci siamo aspettati, l'inizio dei Pokémon Day Pokémon Presents è stato piuttosto piatto, ma ci sono anche occasionali argomenti di cui parlare. Per esempio, Pokémon Unite è apparso e ha rivelato che, in celebrazione della festività annuale, i Pokémon Uccello Leggendario stanno tutti arrivando al MOBA.

Sì, Articuno, Zapdos e Moltres si uniranno tutti al videogioco come personaggi giocabili, con la premessa che i giocatori dovranno ottenere i mostri tascabili completando le loro licenze Unite.

Ma non è stato tutto ciò che è stato annunciato, dato che ci è stato anche detto che le evoluzioni finali dei Pokémon starter di Johto sarebbero arrivate in un secondo momento, con Typhlosion, Meganium e Feraligatr in arrivo.

Inoltre, presto inizierà l'Electrode Volleyball World Tour, quindi ci sono molte ragioni per continuare ad approfondire il progetto Nintendo Switch e mobile.