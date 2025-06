Gli US Open annunciano la lineup costellata di stelle per il loro controverso torneo di "pseudo-esibizione" di doppio misto

HQ

Gli US Open hanno annunciato l'elenco degli iscritti al doppio misto. Alcuni dei migliori tennisti e tenniste del mondo saranno abbinati in questo mini-torneo di pseudo-esibizione, che si giocherà nella settimana di qualificazione prima dell'inizio degli US Open principali (il 19-20 agosto). Questo formato è stato molto controverso tra i giocatori di doppio misto, poiché la categoria ha perso il suo status, con partite più brevi e la presenza di tennisti professionisti invece dei soliti giocatori di doppio misto.

In questo modo, il campionato di doppio misto degli US Open sarà caratterizzato da una lineup costellata di stelle che include coppie che a volte si sentono come un cast di fan (come Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, dopo i pettegolezzi di una relazione romantica) e lascia fuori molti veri giocatori di quella categoria.

C'è però da dire che questa lista di 16 squadre non è definitiva: la finestra di iscrizione si chiuderà il 28 luglio, momento in cui le prime otto squadre con la migliore classifica di singolare combinato al momento saranno ufficialmente in sorteggio tramite accettazione diretta, e i restanti otto posti saranno determinati da wild card.

Attualmente, nove dei primi dieci nelle classifiche maschili e femminili sono a squadre. Questi sono:



Emma Navarro e Jannik Sinner



Zheng Qinwen e Jack Draper



Jessica Pegula e Tommy Paul



Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti



Elena Rybakina e Taylor Fritz



Mirra Andreeva e Daniil Medvedev



Madison Keys e Frances Tiafoe



Aryna Sabalenka e Grigor Dimitrov



Iga Swiatek e Casper Ruud



Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas



Emma Raducanu e Carlos Alcaraz



Belinda Bencic e Alexander Zverev



Olga Danilovic e Novak Djokovic



Taylor Townsend e Ben Shelton



Sara Errani e Andrea Vavassori



Naomi Osaka e Nick Kyrgios



Al meglio dei tre set, con solo quattro giochi

Le partite, tuttavia, saranno molto brevi: al meglio dei tre set, con solo quattro giochi in ogni set, nessun punteggio pubblicitario, tie-break a quattro a tutti e un tiebreak di 10 punti nel caso di un terzo set. La finale, con un montepremi di 1 milione di dollari per la squadra, consisterà al meglio dei tre set con sei partite, ma ancora nessun vantaggio, tutte da giocare alla US Open Fan Week, in modo che possano partecipare più partenze di singolare.

Questo è stato accolto molto negativamente dai giocatori di doppio e doppio misto, che non solo sono stati retrocessi al di fuori del torneo vero e proprio, ma molti hanno dovuto cedere il loro posto alle stelle del tennis (i vincitori del doppio misto dello scorso anno Sara Errani e Andrea Vavassori sono nella lista iniziale, ma potrebbero avere difficoltà a partecipare data la loro bassa classifica di singolare).

Il tutto mentre gli US Open affermano nella loro dichiarazione ufficiale che il loro obiettivo è "promuovere una maggiore consapevolezza per questa competizione storica", mentre il direttore degli US Open Stacey Allaster parla di "rendere il gioco più accessibile e divertente per i fan con i loro partner di trasmissione completamente coinvolti".