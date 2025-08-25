Gli US Open si trasformano in un circo durante la partita Medvedev-Bonzi in un bizzarro incidente causato dal fotografo

HQ

Daniil Medvedev ha lasciato gli US Open dopo una partita in quella che sicuramente sarà una delle partite più ricordate a Flushing Meadows quest'anno. Il 29enne giocatore russo, vincitore degli US Open nel 2021, ha avuto un terribile 2025 nei major, vincendo solo un matc tra Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e ora US Open.

Domenica ha perso 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4 contro il numero 51 del mondo Benjamin Bonzi. La partita è stata segnata da un bizzarro incidente quando un fotografo è entrato in campo, probabilmente pensando che la partita fosse finita, quando Bonzi stava per servire per un match point nel terzo set, dopo due ore. "Scenda dal campo per favore", ha ordinato l'arbitro, che ha assegnato una prima di servizio a Bonzi, "a causa del ritardo causato da un'interferenza esterna". I fischi hanno iniziato a salire tra la folla e Medvedev, noto per le sue frequenti buffonate, ha incoraggiato e chiesto altri fischi, mentre andava ad affrontare l'arbitro, gridando "vuole andare a casa, è pagato per la partita, non per l'ora", addirittura rimproverandolo, dicendo "sei un uomo, perché stai tremando?".

La folla, per una volta, è sembrata schierarsi con Medvedev, campione degli US Open 2021, e alcuni hanno persino fischiato Bonzi quando la partita è ripresa, e hanno festeggiato in modo esagerato gli errori di Bonzi quando la partita è ripresa. Dopo più di sei minuti di rumore, Bonzi ha perso il servizio e in seguito ha perso il set. Poi, Medvedev ha vinto 6-0 il quarto set. È stata una svolta incredibile degli eventi: Bonzi avrebbe potuto vincere la partita molto prima, ma a causa di un fotografo che ha invaso il campo, e dell'atteggiamento infantile di Medvedev e della folla, la partita è durata molto più a lungo, e sembrava che Medvedev l'avesse a portata di mano.

Poi, un altro colpo di scena: Bonzi è sopravvissuto a cinque palle break e ha vinto il quinto set e la partita. Medvedev, piangendo, ha rotto la racchetta 12 volte. Si è riposato un po' e poi l'ha distrutto altre 11 volte. Il fotografo è stato successivamente revocato per gli US Open.