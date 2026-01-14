Gli USA hanno umiliato la Finlandia nell'hockey su ghiaccio junior femminile

HQ

La nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile under 18 ha perso tutte e tre le partite a Membertou, Canada, dove ha partecipato al Gruppo B. Il reportage è stato svolto dalla finlandese YLE.

Per aggiungere altro agli infortuni, martedì la Finlandia ha perso 0-14 contro gli USA. Jane Daley degli USA ha segnato in totale tre gol. La squadra statunitense segnò quattro gol durante il power play.

Dopo il primo turno, la partita era 0-6, e poi è stato il momento di cambiare portiera: Pihla Ikonen ha dovuto uscire, sostituita da Saimi Pesala. Nonostante i numeri finali, Pesola è stato il miglior giocatore della squadra finlandese.

Come detto, la Finlandia aveva già perso due volte, contro la Repubblica Ceca e contro la Slovacchia.

Sembra che la prossima avversaria per le donne finlandesi sarà il Canada, campione del mondo dell'anno scorso.