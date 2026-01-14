Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Gli USA hanno umiliato la Finlandia nell'hockey su ghiaccio junior femminile

La nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile under 18 ha perso 0-14 contro gli Stati Uniti.

HQ

La nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile under 18 ha perso tutte e tre le partite a Membertou, Canada, dove ha partecipato al Gruppo B. Il reportage è stato svolto dalla finlandese YLE.

Per aggiungere altro agli infortuni, martedì la Finlandia ha perso 0-14 contro gli USA. Jane Daley degli USA ha segnato in totale tre gol. La squadra statunitense segnò quattro gol durante il power play.

Dopo il primo turno, la partita era 0-6, e poi è stato il momento di cambiare portiera: Pihla Ikonen ha dovuto uscire, sostituita da Saimi Pesala. Nonostante i numeri finali, Pesola è stato il miglior giocatore della squadra finlandese.

Come detto, la Finlandia aveva già perso due volte, contro la Repubblica Ceca e contro la Slovacchia.

Sembra che la prossima avversaria per le donne finlandesi sarà il Canada, campione del mondo dell'anno scorso.

Gli USA hanno umiliato la Finlandia nell'hockey su ghiaccio junior femminile
Immagine dal film Pixar Inside Out 2

This post is tagged as:

Sport


Caricamento del prossimo contenuto