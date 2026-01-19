Gli USA hanno vinto il titolo mondiale di hockey su ghiaccio femminile

HQ

Ora sappiamo come è andata la storia. Gli USA hanno vinto una medaglia d'oro nel campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile under 18. Le finali si sono giocate in Nuova Scozia in Canada, come raccontato dal finlandese YLE.

Gli USA hanno vinto 2-0 contro il Canada, e quei gol sono stati realizzati da Emily Pohl e Lindsay Stepnowski. Ma per quanto riguarda i punti complessivi del torneo, scopriamo che Jane Daley ha segnato 12 gol e 17 punti in 6 partite. Sofia Ismael del Canada ha segnato 15 punti, ed Emily Pohl 15 punti. La giocatrice più preziosa, o MVP per abbreviare, è stata Jane Daley.

Così gli USA vinsero, il Canada era secondo e il terzo fu la Repubblica Ceca, che batté la Svezia 4-3.