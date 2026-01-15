Gli Utah Jazz della NBA hanno perso contro i Chicago Bulls, ma di poco

HQ

Il basket sta andando forte in NBA, come ci si aspetta. Secondo il finlandese YLE, gli Utah Jazz dovevano affrontare i Chicago Bulls, e i Jazz dovevano giocare senza il loro giocatore finlandese Lauri Markkanen.

Chicago ha vinto 128-126, quindi è stato un match equilibrato. La maggior parte dei punti è stata realizzata da Brice Sensabaugh dello Utah (43 punti). Il miglior giocatore di Chicago è stato Nikola Vučević, che è riuscito a raccogliere 35 punti.

Il prossimo avversario di Utah sarà i Dallas Mavericks, e la partita si giocherà nel territorio di casa dei Mavericks. Gli Utah Jazz hanno vinto 14 partite in questa stagione e attualmente sono al 13º posto nella Eastern Conference.