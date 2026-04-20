Gli utenti di smartphone tendono ad essere molto fedeli al marchio

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Le persone hanno l'abitudine di essere fedeli a un marchio, quando si tratta di smartphone. Secondo un nuovo sondaggio realizzato da Sell Cell e riportato da Android Authority, la fedeltà agli iPhone è del 96,4% e quella di Android dell'86,4%. Il sondaggio è stato condotto con più di 5.000 utenti di smartphone statunitensi.

Va comunque notato che più utenti Android (13,6%) sono disposti a cambiare rispetto a quelli Apple (3,6%). Probabilmente ciò accade perché gli utenti Android possono passare da Samsung a Pixel, poi a Sony o a un altro marchio e rimanere comunque utenti Android, ma lo stesso non vale per un possessore di iPhone, che deve lasciare Apple indietro passando.

Quindi, dove si sposterebbe la gente quando pensa al prossimo acquisto? Il 31,5% ha detto Samsung, il 26,8% ha detto iPhone e il 21,2% ha detto Google Pixel.