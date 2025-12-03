Gamereactor

Globe Soccer Awards 2025: lista finale dei candidati per Miglior Giocatore, Club, Allenatore...

I vincitori dei Globe Soccer Awards saranno annunciati il 28 dicembre 2025.

HQ

I Globe Soccer Awards hanno annunciato i finalisti per l'edizione 2025. Questi premi sono stati creati nel 2010, con la partecipazione di UEFA, dell'Associazione Europea dei Club e dell'Associazione Europea degli Agenti Giocatori. Dopo una prima selezione dei candidati, la lista finale dei finalisti è stata votata dai fan. Ora, i vincitori saranno scelti da una selezione di tifosi e da una giuria composta da ex giocatori, allenatori, agenti e giornalisti.

Vengono scelti in base all'anno solare 2025, il che significa che tengono conto della seconda metà della scorsa stagione e dell'inizio della stagione 2025/26 in corso. I vincitori saranno annunciati il 28 dicembre 2025.

Finalisti ai Globe Soccer Awards:

Miglior giocatore maschile del 2025


  • Ousmane Dembélé

  • Désiré Doué

  • Erling Haaland

  • Achraf Hakimi

  • Vinícius Jr

  • Khvicha Kvaratskhelia

  • Robert Lewandowski

  • Kylian Mbappé

  • Nuno Mendes

  • Cole Palmer

  • Pedri

  • Raphinha

  • Mohamed Salah

  • Vitinha

  • Lamine Yamal

Miglior giocatrice femminile del 2025


  • Sandy Baltimore

  • Barbra Banda

  • Aitana Bonmatí

  • Lucy Bronze

  • Linda Caidedo

  • Mariona Caldentey

  • Temwa Chawinga

  • Melchie Dumornay

  • Hannah Hampton

  • Chloe Kelly

  • Ewa Pajor

  • Claudia Pina

  • Alexia Putellas

  • Alessia Russo

  • Leah Williamson

Miglior allenatore del 2025:


  • Xabi Alonso

  • Mikel Arteta

  • Luis Enrique

  • Hansi Flick

  • Enzo Maresca

  • Arne Slot

Miglior Attaccante del 2025


  • Ousmane Dembélé

  • Harry Kane

  • Khvicha Kvaratskhelia

  • Robert Lewandowski

  • Kylian Mbappé

  • Raphinha

  • Mohamed Salah

  • Lamine Yamal

Miglior centrocampista del 2025


  • Jude Bellingham

  • Desiré Doué

  • Fermin López

  • João Neves

  • Cole Palmer

  • Pedri

  • Federico Valverde

  • Vitinha

Miglior Giocatore Emergente del 2025


  • Eliesse Ben Seghir

  • Pau Cubarsí

  • Désiré Doué

  • Arda Güler

  • João Neves

  • Kenan Yıldız

Miglior Club Maschile dell'Anno


  • Al-Ahli

  • Barcellona

  • Bayern

  • Chelsea

  • Flamengo

  • Liverpool

  • PSG

  • Sportivo

Miglior Club Femminile dell'Anno


  • Arsenale

  • Barcellona

  • Chelsea

  • Juventus

Miglior Agente del 2025


  • Ali Barat

  • Jorge Mendes

  • Federico Pastorello

  • Fali Ramadani

  • Frank Trimboli

Miglior Direttore Sportivo


  • Luís Campos

  • Deco

  • Michael Edwards & Richard Hughes

  • Giovanni Manna

  • Paul Winstanley & Laurence Stewart

Miglior giocatore mediorientale del 2025


  • Al-Dawsari

  • Karim Benzema

  • Riyad Mahrez

  • Cristiano Ronaldo

Vinícius Jr. ha vinto il premio lo scorso anno. Ousmane Dembélé aggiungerà il Globe Soccer alla sua collezione, insieme al Pallone d'Oro?

