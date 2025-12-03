Globe Soccer Awards 2025: lista finale dei candidati per Miglior Giocatore, Club, Allenatore...
I vincitori dei Globe Soccer Awards saranno annunciati il 28 dicembre 2025.
I Globe Soccer Awards hanno annunciato i finalisti per l'edizione 2025. Questi premi sono stati creati nel 2010, con la partecipazione di UEFA, dell'Associazione Europea dei Club e dell'Associazione Europea degli Agenti Giocatori. Dopo una prima selezione dei candidati, la lista finale dei finalisti è stata votata dai fan. Ora, i vincitori saranno scelti da una selezione di tifosi e da una giuria composta da ex giocatori, allenatori, agenti e giornalisti.
Vengono scelti in base all'anno solare 2025, il che significa che tengono conto della seconda metà della scorsa stagione e dell'inizio della stagione 2025/26 in corso. I vincitori saranno annunciati il 28 dicembre 2025.
Finalisti ai Globe Soccer Awards:
Miglior giocatore maschile del 2025
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Vinícius Jr
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Mohamed Salah
- Vitinha
- Lamine Yamal
Miglior giocatrice femminile del 2025
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Linda Caidedo
- Mariona Caldentey
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Hannah Hampton
- Chloe Kelly
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Leah Williamson
Miglior allenatore del 2025:
- Xabi Alonso
- Mikel Arteta
- Luis Enrique
- Hansi Flick
- Enzo Maresca
- Arne Slot
Miglior Attaccante del 2025
- Ousmane Dembélé
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Kylian Mbappé
- Raphinha
- Mohamed Salah
- Lamine Yamal
Miglior centrocampista del 2025
- Jude Bellingham
- Desiré Doué
- Fermin López
- João Neves
- Cole Palmer
- Pedri
- Federico Valverde
- Vitinha
Miglior Giocatore Emergente del 2025
- Eliesse Ben Seghir
- Pau Cubarsí
- Désiré Doué
- Arda Güler
- João Neves
- Kenan Yıldız
Miglior Club Maschile dell'Anno
- Al-Ahli
- Barcellona
- Bayern
- Chelsea
- Flamengo
- Liverpool
- PSG
- Sportivo
Miglior Club Femminile dell'Anno
- Arsenale
- Barcellona
- Chelsea
- Juventus
Miglior Agente del 2025
- Ali Barat
- Jorge Mendes
- Federico Pastorello
- Fali Ramadani
- Frank Trimboli
Miglior Direttore Sportivo
- Luís Campos
- Deco
- Michael Edwards & Richard Hughes
- Giovanni Manna
- Paul Winstanley & Laurence Stewart
Miglior giocatore mediorientale del 2025
- Al-Dawsari
- Karim Benzema
- Riyad Mahrez
- Cristiano Ronaldo
Vinícius Jr. ha vinto il premio lo scorso anno. Ousmane Dembélé aggiungerà il Globe Soccer alla sua collezione, insieme al Pallone d'Oro?