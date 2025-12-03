Globe Soccer Awards 2025: lista finale dei candidati per Miglior Giocatore, Club, Allenatore...

HQ

I Globe Soccer Awards hanno annunciato i finalisti per l'edizione 2025. Questi premi sono stati creati nel 2010, con la partecipazione di UEFA, dell'Associazione Europea dei Club e dell'Associazione Europea degli Agenti Giocatori. Dopo una prima selezione dei candidati, la lista finale dei finalisti è stata votata dai fan. Ora, i vincitori saranno scelti da una selezione di tifosi e da una giuria composta da ex giocatori, allenatori, agenti e giornalisti.

Vengono scelti in base all'anno solare 2025, il che significa che tengono conto della seconda metà della scorsa stagione e dell'inizio della stagione 2025/26 in corso. I vincitori saranno annunciati il 28 dicembre 2025.

Finalisti ai Globe Soccer Awards:

Miglior giocatore maschile del 2025



Ousmane Dembélé



Désiré Doué



Erling Haaland



Achraf Hakimi



Vinícius Jr



Khvicha Kvaratskhelia



Robert Lewandowski



Kylian Mbappé



Nuno Mendes



Cole Palmer



Pedri



Raphinha



Mohamed Salah



Vitinha



Lamine Yamal



Miglior giocatrice femminile del 2025



Sandy Baltimore



Barbra Banda



Aitana Bonmatí



Lucy Bronze



Linda Caidedo



Mariona Caldentey



Temwa Chawinga



Melchie Dumornay



Hannah Hampton



Chloe Kelly



Ewa Pajor



Claudia Pina



Alexia Putellas



Alessia Russo



Leah Williamson



Miglior allenatore del 2025:



Xabi Alonso



Mikel Arteta



Luis Enrique



Hansi Flick



Enzo Maresca



Arne Slot



Miglior Attaccante del 2025



Ousmane Dembélé



Harry Kane



Khvicha Kvaratskhelia



Robert Lewandowski



Kylian Mbappé



Raphinha



Mohamed Salah



Lamine Yamal



Miglior centrocampista del 2025



Jude Bellingham



Desiré Doué



Fermin López



João Neves



Cole Palmer



Pedri



Federico Valverde



Vitinha



Miglior Giocatore Emergente del 2025



Eliesse Ben Seghir



Pau Cubarsí



Désiré Doué



Arda Güler



João Neves



Kenan Yıldız



Miglior Club Maschile dell'Anno



Al-Ahli



Barcellona



Bayern



Chelsea



Flamengo



Liverpool



PSG



Sportivo



Miglior Club Femminile dell'Anno



Arsenale



Barcellona



Chelsea



Juventus



Miglior Agente del 2025



Ali Barat



Jorge Mendes



Federico Pastorello



Fali Ramadani



Frank Trimboli



Miglior Direttore Sportivo



Luís Campos



Deco



Michael Edwards & Richard Hughes



Giovanni Manna



Paul Winstanley & Laurence Stewart



Miglior giocatore mediorientale del 2025



Al-Dawsari



Karim Benzema



Riyad Mahrez



Cristiano Ronaldo



Vinícius Jr. ha vinto il premio lo scorso anno. Ousmane Dembélé aggiungerà il Globe Soccer alla sua collezione, insieme al Pallone d'Oro?