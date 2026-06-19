GM punta sugli anodi in silicone come prossima svolta nella tecnologia delle batterie per veicoli elettrici

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Sembra che al momento ci sia un consenso generale sul fatto che le batterie a stato solido siano il prossimo passo naturale nell'evoluzione delle tecnologie per batterie elettriche, ma se chiedi a General Motors, potrebbe esserci anche qualcos'altro in agguato oltre l'orizzonte.

Parlando a un recente evento di settore (tramite InsideEV's), i dirigenti GM hanno spiegato che le batterie con anodi al silicio potrebbero entrare in produzione molto prima rispetto a molti progetti completamente a stato solido. La tecnologia sostituisce parte della grafite tradizionalmente usata negli anodi delle batterie con silicio, permettendo alle celle di immagazzinare molta più energia senza richiedere una completa riprogettazione del pacco.

Sebbene la tecnologia possa essere più facile da implementare, la densità energetica è aumentata teoricamente solo del 30% rispetto alle attuali celle agli ioni di litio. Inoltre, non dispone delle protezioni termiche e dell'affidabilità del solid-state all'offset.

GM sta collaborando con il fornitore di batterie LG Energy Solution per sviluppare la tecnologia e prevede di introdurre celle per batterie ricche di silicio entro la fine del decennio. La domanda è se il sistema a stato solido avrà preso il sopravvento entro allora.