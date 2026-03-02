God of War creatore reagisce all'immagine di primo sguardo della serie Amazon Prime: "È così grave sotto tanti aspetti"

HQ

Amazon Prime Video ha pubblicato la scorsa settimana il primo sguardo alla sua prossima serie God of War, mostrando un primo sguardo su Ryan Hurst nei panni di Kratos e Callum Vinson nei panni del giovane Atreus. Si può dire con certezza che probabilmente la risposta non è quella che Amazon sperava, e persino il creatore originale David Jaffe è intervenuto per esprimere la sua opinione sull'immagine.

"Sono sicuro che tutti ci stanno facendo davvero tanto," Jaffe ha detto in un recente video su YouTube. "È così stupido. Ma, ok, chiariamo molto, due cose possono essere vere contemporaneamente. Questa può essere un'immagine terribile, e lo è. È così grave sotto tanti aspetti... e [lo showrunner] Ron Moore è fantastico."

Jaffe non pensa che questa immagine abbia completamente ucciso la serie o qualcosa di così estremo, ma come molti fan online, si chiedeva perché sia stata condivisa in quel modo. Su Twitter/X, Jaffe ha anche criticato la risposta della star Ryan Hurst alla reazione negativa, dicendo "non credete a tutto quello che vedete su internet, ragazzi."

In risposta a Hurst, Jaffe disse: "Freddo e vero. Ma allo stesso tempo, questo è anche vero: se sei il team marketing dietro qualcosa, non pubblicarla su internet se non vuoi che la gente la veda e la giudichi."

Cosa ne pensi dell'immagine di primo sguardo dello show God of War ?