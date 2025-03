Goditi i tuoi animali domestici tascabili ora sullo schermo di Switch: Tamagotchi Plaza arriverà su Nintendo Switch quest'estate

Se hai più di 30 anni, potresti essere stato il proprietario d'infanzia di un Tamagotchi, un animale domestico elettronico racchiuso in una specie di uovo di plastica che fungeva da portachiavi, che tutti noi bambini avevamo a metà degli anni '90, in un colpo di stato dell'azienda di giocattoli Bandai Namco (prima del suo tempo come editore e sviluppatore di giochi).

Ora Tamagotchi è tornato, sia con il ritorno dei giocattoli originali che con l'annuncio del Nintendo Direct di oggi di Tamagotchi Plaza, un affascinante titolo di simulazione con le allegre mascotte. È il sequel di Tamagotchi Connexion: Corner Shop, una serie di giochi incentrati sulla simulazione della gestione del negozio, in cui interpretiamo una di queste affascinanti creature che vivono nella città di Tamahiko. Sarai in grado di interagire con un massimo di un centinaio di altri Tamagotchi mentre accetti le loro richieste e gestisci un'attività in crescita.

Tamagotchi Plaza arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il 27 giugno 2025. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

HQ

Tamagotchi Plaza galleria di immagini