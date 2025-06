Goditi la nostra galleria esclusiva di 58 Mario Kart World screenshot 4K

HQ

Mario Kart World ha avviato il suo motore ed è ora pronto per il rilascio, insieme a Nintendo Switch 2, già dopodomani, quindi praticamente in poche ore a seconda del fuso orario. Ecco perché, dopo aver inviato Gamereactor sia a Francoforte che a Madrid per giocare per diverse ore in tutte le modalità di gioco, puoi trovare le impressioni finali di Jonas Mäki qui e i video di gameplay di David Caballero qui.

Ma non è tutto, perché amiamo anche scattare foto dei livelli sorprendenti e dei personaggi bizzarri, ed è per questo che vi presentiamo una galleria di immagini esclusiva di 60 (!) prima, tra cui 58 screenshot a 2160p, ma anche un paio di immagini a 1080p prese dal nostro tempo con il gioco, che potete scaricare gratuitamente e utilizzare come nuovo sfondo Mario Kart World mentre aspettate l'uscita in 3, 2, 1...