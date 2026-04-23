Golf With Your Friends 2 Rivelato durante ID@Xbox showcase

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Come parte della ID@Xbox showcase, lo sviluppatore Radical Forge e l'editore Team17 sono apparsi per rivelare nuovamente Golf With Your Friends 2, tutto dopo che il gioco è stato presentato per la prima volta al mondo nel dicembre 2024.

Questa nuova rivelazione è arrivata con un nuovo trailer del gioco che ha mostrato scorci di molti dei nuovi circuiti e ambienti che saranno proposti, con sei opzioni uniche promesse al lancio. Oltre a questo, ci saranno nuove meccaniche e sistemi di gioco, inclusi spostamenti gravitazionali e spostamenti di movimento, il tutto oltre a nuovi elementi di personalizzazione e cosmetici.

Radical Forge vuole anche che la community renda Golf With Your Friends 2 proprio il suo gioco, offrendo un sistema di progettazione di corsi e l'Enhanced Level Editor 2.0 che porta nuovi strumenti, maggiore precisione e opzioni di personalizzazione aggiuntive.

Ci viene anche informato che il gioco avrà un elemento di progressione che premierà i cosmetici attraverso il gameplay in quello che sembra proprio un sistema simile a un battle pass, definito come un "percorso di progressione" e un "sistema di ricompense free-free-free".

Potete vedere il nuovo trailer di Golf With Your Friends 2 qui sotto, tutto in vista del lancio del gioco su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 in un momento di questo autunno.