Google firma il Codice di condotta dell'UE sull'intelligenza artificiale, ma non senza preoccupazioni

Google ha accettato di firmare il Codice di condotta dell'UE sull'IA, un documento che delinea le linee guida per l'uso dell'IA nelle regioni dell'UE in futuro. Questo codice non è ancora stato completamente finalizzato, ma si è concentrato in gran parte su tre principi fondamentali riguardanti la trasparenza, il diritto d'autore e la sicurezza.

Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, ha rifiutato l'opportunità di firmare il codice, poiché ritiene che l'Europa stia percorrendo la strada sbagliata quando si tratta di intelligenza artificiale. "Abbiamo esaminato attentamente il Codice di condotta della Commissione europea per i modelli di intelligenza artificiale per uso generale (GPAI) e Meta non lo firmerà. Questo codice introduce una serie di incertezze giuridiche per gli sviluppatori di modelli, nonché misure che vanno ben oltre l'ambito di applicazione dell'AI Act", ha dichiarato Joel Kaplan di Meta.

Google, d'altra parte, ha accettato di firmare il documento, anche se ci sono alcune preoccupazioni per la legge sul copyright che potrebbero rallentare il progresso dell'IA generativa. "Rimaniamo preoccupati che la legge e il codice sull'IA rischino di rallentare lo sviluppo e la diffusione dell'IA in Europa. In particolare, le deviazioni dalla legge sul copyright dell'UE, le misure che rallentano le approvazioni o i requisiti che espongono i segreti commerciali potrebbero raffreddare lo sviluppo e l'implementazione del modello europeo, danneggiando la competitività dell'Europa", si legge in una dichiarazione di Google.

Fin dall'inizio dell'intelligenza artificiale generativa, grandi aziende come Google e Meta hanno selezionato i contenuti da qualsiasi luogo volessero per addestrare i modelli senza preoccuparsi della legge sul copyright. L'UE è notevolmente più severa sulla sua legge sul copyright rispetto ad altre regioni, e quindi questo potrebbe limitare i modelli di Google e Meta ai contenuti di proprietà di queste due società, ad esempio.

Questa non sarà una politica popolare tra i grandi produttori di modelli di intelligenza artificiale, poiché vorranno mostrare gli ultimi passi compiuti dalle loro macchine di apprendimento e non saranno in grado di fare grandi passi avanti se non possono rubare la proprietà intellettuale e i contenuti protetti da copyright di altre persone.