Google ha annunciato una nuova versione open-source di Android Automotive OS
Google sta per prendere il controllo dell'intera tua auto.
Sembra che Google assumerà presto un ruolo molto più centrale nella tua auto. L'azienda ha annunciato una nuova versione open-source del suo sistema operativo Android Automotive, progettata per alimentare non solo l'infotainment ma quasi tutto il resto al suo interno.
La piattaforma aggiornata si chiama Android Automotive OS for Software Defined Vehicles (AAOS SDV) e, invece di eseguire semplicemente app su uno schermo di cruscotto, il software di Google viene posizionato come il sistema centrale che controlla gran parte delle funzionalità dell'auto, come riportato da InsideEV.
Questo include cose come il controllo del clima, le regolazioni dei sedili, l'illuminazione e i display, aree tradizionalmente gestite da moduli software separati di fornitori diversi. Consolidando questi sistemi, Google mira a semplificare lo sviluppo e ridurre la complessità che attualmente affrontano i costruttori automobilistici.
La mossa fa parte di una più ampia tendenza del settore verso i cosiddetti "veicoli definiti dal software", dove le funzionalità possono essere aggiornate, migliorate o addirittura aggiunte da remoto dopo l'acquisto. Google afferma che rendere la piattaforma open source permetterà ai produttori di costruire su una base condivisa concentrandosi sulle proprie caratteristiche uniche e sul loro branding.
La nuova piattaforma dovrebbe essere disponibile tramite il progetto Android Open Source entro la fine del 2026, con partner come Renault e Qualcomm già coinvolti nello sviluppo iniziale.