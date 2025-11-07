GP del Portogallo: tempo di MotoGP sulle montagne russe e la posta in palio nella penultima gara

HQ

La MotoGP 2025 è alle sue ultime tappe, con il primo degli ultimi due Gran Premi questo fine settimana in Portogallo, all'Autódromo Internacional do Algarve di Portimão, un circuito di 4,653 km popolarmente conosciuto come le "montagne russe" per i forti dislivelli, con creste e curve ondulate che lo rendono particolarmente impegnativo da guidare... ed emozionante da guardare.

Il primo e il secondo posto sono già stati decisi, con una storica vittoria per 1-2 dei fratelli Marc e Álex Márquez, ma il terzo posto è in palio con tre candidati: Marco Bezzecchi (291 punti), Francesco Bagnaia (286 punti) e persino Pedro Acosta (260 punti), che ha ancora qualche possibilità, beneficiando del ritiro di Bagnaia nell'ultimo Gran Premio.

Orari per il GP del Portogallo questo fine settimana



Prove libere: venerdì 7 novembre, 16 CET, 15:00 GMT



Qualifiche 1: sabato 8 novembre, 11:50 CET, 10:50 GMT



Qualifiche 2: sabato 8 novembre, 12:15 CET, 11:15 GMT



Sprint Race: sabato 8 novembre, 16:00 CET, 15:00 GMT



Gran Premio: domenica 9 novembre, 14:00 CET, 13:00 GMT



