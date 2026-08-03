Grady Hendrix sul trasformare un'esperienza personale e familiare in una storia horror universale

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È chiaro che ci sono esperienze che potremmo definire 'universalmente terrificanti', e questo è stato parte di una cultura globale che si è diffusa prima attraverso la lettura e poi attraverso il cinema. E poche persone sono altrettanto qualificate per parlare del genere horror - sia come scrittore che come sceneggiatore - come Grady Hendrix, che abbiamo avuto l'opportunità di intervistare al 15° Celsius 232 Festival of Horror, Fantasy, and Science-Fiction tenutosi ad Avilés, in Spagna. Puoi guardare l'intervista completa, con sottotitoli localizzati, qui sotto.

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Ma da dove potrebbe nascere una storia come quella di Witchcraft for Wayward Girls, tanto da essere una storia horror che funziona in tutto il mondo, anche se la trama ruota attorno alla cultura e alla tradizione americana? La risposta, come spiega Hendrix, sta nelle esperienze della sua stessa famiglia.

"Era qualcosa di molto personale. Scoprii che alcuni miei parenti erano stati mandati via da adolescenti, e nessuno ne sapeva nulla fino a 50 o 60 anni dopo. Così ho iniziato a pensare che ci fosse una storia lì. E più scoprivo, più mi rendevo conto che c'era una grande storia lì."

Tuttavia, questa esperienza personale non è un caso isolato, poiché, come osserva lo stesso autore, qualcosa di simile è accaduto anche in altre parti del mondo.

"Penso che questo sia successo in molti paesi. Qualcuno mi ha detto che era successo in Spagna. È successo in Irlanda. È successo in parte nel Regno Unito.

"Ma penso anche che, anche se non hai la stessa storia, tu capisca la stessa sensazione. In tutto il mondo, in ogni paese e da tempi immemorabili, le madri single sono state odiate. Questo è universale; È molto vero. Le madri single possono essere rappresentate come qualcosa da odiare o come orrore nelle storie."

Witchcraft for Wayward Girls parla di un'adolescente di nome Fern che, dopo essere rimasta incinta, viene mandata in un istituto isolato per partorire in segreto e consegnare i suoi bambini. Abbiamo parlato di questo libro e di molto altro - come l'horror nel cinema - nell'intervista con Grady Hendrix che potete trovare sopra.