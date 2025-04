Gran Premio di Miami: ecco quando e dove vedere la prossima tappa della Formula 1 Prendi nota degli orari del Gran Premio di Miami, che si svolgerà il 4 maggio.

HQ Il Gran Premio di Miami è uno dei più giovani della Formula 1, disputato per la prima volta nel 2022 (l'unico nuovo Gran Premio più giovane è quello di Las Vegas, dove Max Verstappen è stato incoronato campione l'anno scorso). Dopo cinque Gran Premi, però, Verstappen deve concentrarsi se vuole accorciare le distanze dall'inaspettato leader Oscar Piastri, che guida con 99 punti. L'australiano è seguito dal suo compagno di squadra della McLaren Lando Norris (89 punti), con Verstappen vicino a 87 punti, nonostante il suo secondo posto agrodolce in Arabia Saudita. Orari e come guardare il GP di Miami Il Gran Premio di Miami inizierà le prime prove libere alle 17:30 BST di venerdì 2 maggio. Le qualifiche sprint si svolgeranno sempre venerdì, alle 21:30 BST e alle 22:30 CEST. E poi, passiamo alle cose buone:

Gara sprint: 17:30 BST / 18:30 CEST (sabato 3 maggio)



Qualifiche: 21:00 BST / 22:00 CEST (sabato 3 maggio)



Gara: 21:00 BST / 22:00 CEST (domenica 4 maggio)

Dove guardare la Formula 1 dall'Europa La Formula 1 è solitamente limitata ai canali a pagamento. Questo è un elenco delle trasmissioni ufficiali della Formula 1 in alcuni mercati europei, ma puoi controllare l'elenco completo su F1.com.

Belgio: RTBF/Play Sports



Danimarca: TV3/Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia



Norvegia: Viaplay/ V sport 1



Portogallo: DAZN



Spagna: DAZN



Regno Unito e Irlanda: Sky Sport/Canale 4

YES Market Media / Shutterstock