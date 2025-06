Grand Theft Auto VI fughe di notizie: spogliarellisti maschi, 700 negozi e funzionalità scartate

HQ

Spogliarellisti maschi, una storia in cinque capitoli, la possibilità di passare liberamente tra i due protagonisti Lucia e Jason e più di 700 negozi unici da visitare (e derubare), completi di centri commerciali completamente funzionanti? Questo è solo un assaggio di ciò che potremmo aspettarci quando Grand Theft Auto VI arriverà l'anno prossimo, almeno secondo le nuove fughe di notizie.

La fonte, che in precedenza aveva fatto trapelare i nomi dei personaggi principali prima che fossero noti pubblicamente, ora afferma che alcune caratteristiche – come le armi a doppia impugnatura, le invasioni domestiche e un sistema di copertura dinamico – sarebbero state tagliate.

"A quanto pare il sistema di copertura dinamico... era completamente a**, quindi è un bene che l'abbiano tagliato".

Come sempre, prendete questo con le pinze. Queste sono ancora solo voci ed è improbabile che sapremo cosa c'è di vero fino a quando non ci avvicineremo al lancio, a meno che Rockstar non decida di organizzare un grande eventoGrand Theft Auto VI in anticipo.

Ma dai, sembra tutto succoso, vero?

Speri che queste voci si rivelino vere?