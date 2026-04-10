Grand Theft Auto VI potrebbe uscire su PC all'inizio del prossimo anno

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Dopo quella che sembra un'eternità, finalmente tutti noi saremo regalati alla prossima vasta avventura criminale di Rockstar a questo Natale. Beh, almeno se sei un giocatore Xbox o PlayStation. Perché, proprio come nei precedenti Grand Theft Auto, il pubblico PC resterà escluso, almeno per un po', dato che non ci sono stati quasi nessun accenno di un porting PC.

Ma, secondo nuove voci provenienti da ex veterani Rockstar riportate dall'utente X DetectiveSeeds, un porting è effettivamente in lavorazione e potrebbe effettivamente essere rilasciato già a febbraio del prossimo anno, se tutto andrà secondo i piani. Questo significherebbe che l'attesa sarà leggermente più breve questa volta rispetto ai precedenti Grand Theft Auto Games.

Inoltre, secondo le stesse fughe di notizie, il gioco non verrà lanciato insieme a nessun componente online. Invece, questo verrà aggiunto a fine dicembre, circa un mese dopo l'uscita del gioco.

Rockstar stessa è, come al solito, riservata, quindi questa è solo una speculazione basata su persone che ci hanno lavorato in passato. Quindi, dobbiamo prenderla con le pinze, anche se la maggior parte sembra piuttosto plausibile.

Giocherai a Grand Theft Auto VI su PC o console?