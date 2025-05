Grand Theft Auto VI Secondo quanto riferito, il ritardo ha causato il caos in altri studi

HQ

Un nuovo rapporto mostra che il recente ritardo di Grand Theft Auto VI, ora previsto per il rilascio a maggio 2026, ha avuto un forte impatto sull'industria dei giochi poiché gli studi e gli editori cercano di pianificare i loro prossimi passi nella paura (o nella speranza) che Rockstar possa posticipare nuovamente la data di uscita.

La scorsa settimana, Rockstar ha annunciato che la data di uscita di Grand Theft Auto VI è stata posticipata alla fine del 2025, cosa che era stata precedentemente annunciata. Invece, il sequel del popolare GTA V, che è uno dei giochi più venduti di tutti i tempi, è previsto per il lancio il 26 maggio 2026. Molti fan non sono stati contenti del ritardo, ma Rockstar sono riusciti a riconquistare la loro fiducia con un nuovo trailer impressionante e oltre 70 screenshot. Nel frattempo, molti altri editori e sviluppatori che lavoravano su grandi giochi sono stati colti di sorpresa e costretti a rivalutare i loro piani.

Un rapporto di Bloomberg del 9 maggio ha rivelato che diversi sviluppatori, che hanno scelto di rimanere anonimi, hanno discusso del fatto che i loro team lavorassero su determinati giochi. Questi team avevano precedentemente posticipato i loro lanci internamente per evitare che Grand Theft Auto VI venissero rilasciati per primi. Ora sperano che il gioco non venga nuovamente ritardato fino alla fine del 2026, il che potrebbe sabotare ulteriormente i loro piani. Nel frattempo, ci sono altri che preferirebbero un'estensione del programma per poter posticipare le proprie partite fino al 2027 e avere più tempo per lo sviluppo.