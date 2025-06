Grand Theft Auto VI uscirà anche su Xbox Series S

HQ

Nonostante le discutibili prestazioni economiche offerte da Xbox Series S, Grand Theft Auto VI verrà rilasciato per la console. Almeno, se dobbiamo credere all'Xbox Store, che elenca il gioco.

Gli analisti ritengono che la versione funzionerà probabilmente a 720p internamente, con un upscaling a 900p o 1080p, con un po' di downscaling rispetto a PS5 e Series X affinché funzioni tecnicamente. In altre parole, il gioco avrà ancora un bell'aspetto, anche se non così visivamente impressionante come sulle console più costose e potenti.

In confronto, l'ormai vecchio Grand Theft Auto V funziona a 1440p con 30 fotogrammi al secondo sul Series S. È quindi ragionevole aspettarsi un'ottimizzazione a 1080p del nuovo gioco. Vale anche la pena ricordare che, secondo le indiscrezioni, il prossimo The Witcher 4 uscirà anche per il Series S e girerà a 30 FPS.

Su quale console hai intenzione di acquistare (e giocare) Grand Theft Auto VI ?