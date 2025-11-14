Grandi cambiamenti in programma per la MLS per allinearsi meglio ai campionati di calcio europei

HQ

La Major League Soccer, la competizione calcistica in crescita negli Stati Uniti e in Canada, subirà un enorme cambiamento nel 2027: una riprogrammazione per allinearla alle competizioni calcistiche europee nel calendario. Attualmente, e dalla creazione del campionato nel 1993, ogni stagione MLS segue un anno solare, con la stagione regolare che inizia a fine febbraio e termina a ottobre, seguita da play-off, finali di Conference e MLS Cup che durano fino a dicembre.

In questa stagione, le finali di Conference si svolgeranno a fine novembre e la MLS Cup il 6 dicembre. Ma questo formato non durerà a lungo: la MLS lo cambierà nel 2027 e lo allineerà alle competizioni europee: a partire da fine estate e terminando in primavera.

La stagione MLS 2026 seguirà come di consueto, ma la stagione 2027 sarà accorciata: solo 14 partite tra regular season, playoff e MLS Cup tra febbraio e maggio 2027.

Seguirà la prima stagione MLS con il programma aggiornato: la stagione regolare inizierà da metà a fine luglio 2027 e terminerà a fine maggio 2028, playoff e MLS Cup inclusi.

Avrà una pausa di metà inverno da metà dicembre all'inizio di febbraio, senza partite a gennaio. A causa del clima rigido in inverno in alcune parti del Nord America, "limiteranno le date di casa nei mercati del nord nei mesi di dicembre e febbraio".

Perché la MLS ha cambiato il suo programma?

Il cambiamento risponde a diversi motivi, principalmente per allinearsi con i grandi campionati di calcio europei, che ovviamente possono contribuire a portare più spettatori, ma anche una migliore presenza nella finestra di mercato estiva; oltre a ridurre i conflitti di date con FIFA. Son Heung-min, il più grande acquisto dell'anno della MLS, ha dovuto unirsi al Los Angeles FC a metà stagione, poiché ha lasciato quando si è conclusa la stagione del Tottenham Hotspur.

I playoff di maggio porterebbero a un pubblico migliore, poiché il calendario sportivo nazionale è meno affollato e il clima è più mite. Attualmente, i play-off della MLS a novembre e dicembre si scontrano con le stagioni della NFL e del football universitario.

Questo cambiamento non è stato fatto alla leggera: è stato preceduto da due anni di feedback da parte di proprietari, giocatori, dirigenti, sindacati e tifosi. Il loro risultato? Il 92% degli spettatori si è detto a favore del cambiamento.