Grangel Studio: "Spirit e Prince of Egypt sono stati i film più difficili da realizzare"

Forse non riuscirai a nominarli, ma riconoscerai il loro talento se menziono che Grangel Studio è stato determinante in successi di animazione come Spirit: The Untamed Steed, The Prince of Egypt e Corpse Bride, per i quali sono accreditati come creatori insieme a Tim Burton.

La tradizione dello Studio Grangel, fondato dai fratelli Carlos e Jordi Grangel, risale alla metà degli anni '80, anche se fu grazie alle loro collaborazioni con Amblin e una neocostituita Dreamworks Animation che si forgiarono la loro reputazione sulla scena internazionale dell'animazione. E abbiamo parlato con Carlos Grangel di questa enorme carriera, piena di aneddoti e curiosità, durante il San Diego Comic-Con di Malaga, in un'intervista che potete guardare con i sottotitoli qui sotto.

Naturalmente, oltre a ripercorrere i 40 anni di storia dello studio, Grangel celebra anche il ventesimo anniversario di una delle sue opere più riconosciute, The Corpse Bride, che secondo Carlos ha avuto "un enorme impatto sull'azienda e per Grangel Studio". Tuttavia, non è stato il progetto più impegnativo che hanno affrontato come designer e animatori.

"A proposito di film straordinari: Spirit e Prince of Egypt sono stati i film più difficili da realizzare," iniziò Carlos Grangel. "Alla Grangel e alla DreamWorks Pictures, perché Prince of Egypt era un film gigantesco, sai."

"E poi 'Spirito: Stallone del Cimarron'.... È semplicemente impossibile progettare un cavallo, perché un cavallo è perfettamente progettato per natura, capisci? Quindi niente di quello che potevamo fare assomigliava alla realtà, capisci? Quindi, spostare quel cavallo e fare espressioni sul volto... Spirit, in realtà, per me, con Prince of Egypt, sono i due film più difficili su cui abbiamo lavorato finora."

Animazione tradizionale, CGI, stop-motion? L'esperienza dello studio (con diverse filiali distribuite su tre continenti) è varia e si è evoluta nel corso degli anni, così come l'espansione del team. Quindi, su cosa stai lavorando adesso? Beh, non ci sono titoli specifici, ma Grangel ha menzionato fino a tre progetti in corso, ciascuno sviluppato in un angolo diverso del mondo:

Al momento ci sono tre progetti. Uno sarà realizzato interamente in Catalogna, sai, in uno studio a Barcellona. C'è un altro progetto che sarà realizzato a Los Angeles. Ovviamente non possiamo lasciare Hollywood, non ce lo permetteranno, e per noi è un modo per continuare a lavorare con i grandi studi. E c'è un progetto che verrà realizzato in Brasile e forse in stop-motion. Quindi queste sono le tre cose che posso dirti."

"Non posso entrare nei dettagli. Nessun dettaglio, nessun titolo. Non posso rivelare nulla, ma queste tre cose ci terranno occupati per i prossimi tre anni."