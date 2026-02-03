Grasshopper Manufacture sta lavorando alla versione Nintendo Switch 2 e alle edizioni fisiche di Romeo is a Dead Man

HQ

Romeo is a Dead Man è l'ultima avventura d'azione stravagante e ultra violenta di Grasshopper Manufacture e uscirà su PS5, Xbox Series o PC vicino a te l'11 febbraio. Con l'autopubblicazione di GhM lo farà solo in digitale. E "solo" su quelle piattaforme. Ma entrambe le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro, come possiamo confermare oggi.

Parlando con Gamereactor nell'intervista qui sotto, il responsabile dello studio e creativo Goichi Suda ha riconosciuto l'interesse della community per altre due versioni, ammettendo di essere già in fase di lavorazione.

"Sì, vogliamo davvero pubblicare il gioco su Switch 2", conferma per primo. "Al momento siamo proprio nel mezzo del tentativo di risolvere un sacco di cose diverse. Stiamo cercando di capire cosa possiamo fare per farlo accadere, in un modo o nell'altro. Stiamo indagando su diverse possibilità, si potrebbe dire, e questo è qualcosa che, se possibile, vogliamo sicuramente fare".

Suda51 aveva già confermato alcune settimane fa che stavano valutando la Switch 2, e dato quanto GhM si fosse avvicinato alla community Nintendo con No More Heroes, sembrava naturale. Tuttavia, alcuni sviluppatori hanno avuto difficoltà con i porting su Unreal Engine e/o hanno aspettato nuove versioni per maggiore compatibilità. Ma c'è di più:

"Anche questo potrebbe essere tirato fuori in una domanda futura, ma un'altra cosa che molte persone hanno chiesto è una versione fisica del gioco. Per varie piattaforme. Questa è un'altra cosa che stiamo attualmente valutando in diverse strade. Un'altra cosa che, se possibile, vorremmo sicuramente fare anche. Quindi sì, beh, non possiamo ancora fare promissioni o fissare scadenze o altro. Ma riuscire a prenderlo su Switch 2 in qualche modo e, se possibile, a usare versioni fisiche. Vediamo i commenti di tutti, sentiamo le voci di tutti. Ci stiamo lavorando davvero".

Ecco qua, Romeo is a Dead Man speriamo arriverà su Switch 2 e in edizioni fisiche in futuro, ma per ora è dietro l'angolo su Steam, PS Store e Xbox Store in formato digitale.