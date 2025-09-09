Grecia e Turchia si scontreranno venerdì nelle semifinali di EuroBasket

HQ

La prima giornata dei quarti di finale dell'EuroBasket si è conclusa con le previste vittorie della favorita Grecia e dell'imbattuta Turchia. La Turchia ha battuto la Polonia 91-77, raggiungendo le semifinali di EuroBasket per la prima volta nel 2001, con Alperen Sengun che è stato il giocatore più giovane a registrare una tripla doppia nella storia di EuroBasket, chiudendo con 19 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

Nel frattempo, la Grecia ha sconfitto la Lituania 87-76, con Giannis Antetokounmpo, la stella dell'NBA, che ha segnato 29 punti, raggiungendo le semifinali per la prima volta dal 2009. Entrambe le nazioni si scontreranno nella semifinale di venerdì.

Le restanti quarti di finale sono Finlandia-Georgia, i carnefici delle favorite Serbia e Finlandia, e quello che molti si sarebbero aspettati per la finale, Germania-Slovenia.