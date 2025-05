La Grecia e l'Egitto formalizzano il partenariato strategico questa settimana I leader mirano a rafforzare i legami in un contesto di instabilità regionale e di preoccupazioni in materia di migrazione.

HQ Le ultime notizie su Grecia ed Egitto . Ora sappiamo che la Grecia e l'Egitto sono pronti a firmare un accordo di partenariato strategico oggi, mentre entrambe le nazioni si muovono per approfondire la cooperazione politica e di sicurezza nel Mediterraneo orientale. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis dovrebbero riaffermare l'impegno per il diritto internazionale e la stabilità regionale, affrontando anche i flussi migratori che hanno messo sotto pressione entrambi i paesi. Kyriakos Mitsotakis e Abdel Fattah al-Sisi // Shutterstock