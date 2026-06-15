Greta Lee e Wagner Moura sono intrappolati nella loro casa ne L'ultimo Netflix House

Cosa faresti se non potessi uscire di casa? Come reagiresti se qualcosa ti impedisse di fuggire da casa tua e ti costringesse a vivere così non solo per giorni, settimane o mesi, ma per interi anni? Questa è proprio l'idea che il prossimo film di Netflix, The Last House, vuole esplorare.

Il film vede protagonisti sia Greta Lee che Wagner Moura, e mostra come la coppia lavora per proteggere e garantire il futuro della famiglia, costruendo una vita funzionante e sostenibile nella propria casa. Questo si aggiunge alla comprensione di cosa sta impedendo alla famiglia, e apparentemente a ogni altra persona sul pianeta, di lasciare i confini della propria casa, con questa una sorta di presenza soprannaturale che approfitta di qualsiasi essere umano scopra nella 'natura'.

Diretto da Louis Leterrier di Now You See Me, The Last House arriverà su Netflix il 7 agosto, e puoi vedere qui sotto il trailer spaventoso e piuttosto emozionante, oltre alla sinossi ufficiale del film.

"Una famiglia improvvisamente sigillata nella propria casa deve lavorare insieme per sopravvivere contro le risorse in diminuzione e la minaccia minacciosa che li tiene intrappolati."