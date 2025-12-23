Greta Thunberg arrestata ai sensi del Terrorism Act a Londra, secondo il gruppo di campagna

HQ

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg è stata arrestata a Londra martedì durante una protesta filo-palestinese, secondo il gruppo di campagna Defend Our Juries .

Il gruppo ha dichiarato che Thunberg è stato detenuto ai sensi del Terrorism Act del Regno Unito dopo aver tenuto un cartello che esprimeva sostegno ai prigionieri legati a Palestine Action, un'organizzazione vietata dal governo britannico.

La polizia della City di Londra ha confermato che due persone sono state arrestate per aver lanciato vernice rossa contro un edificio, e successivamente una donna di 22 anni è stata arrestata per aver esposto un cartello a sostegno di un gruppo vietato. La polizia non ha nominato Thunberg, ma Defend Our Juries ha detto che era lei la donna detenuta.

Il gruppo di campagna ha affermato che la protesta ha preso di mira un edificio utilizzato da una compagnia assicurativa che, secondo lui, fornisce servizi alla filiale britannica della società israeliana di difesa Elbit Systems.

Portavoce della polizia in dichiarazione:

"Poco dopo, anche una donna di 22 anni si è presentata sulla scena. È stata arrestata per aver esposto un oggetto (in questo caso un cartello) a sostegno di un'organizzazione vietata (in questo caso Palestine Action) in violazione della Sezione 13 del Terrorism Act 2000."