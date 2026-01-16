Grid Legends verrà lanciato su Nintendo Switch 2 alla fine del mese

HQ

A causa di un periodo di successo moderato recente, lo sviluppatore Codemasters sembra essere relegato solo al creatore della serie di giochi F1 di EA. Prima che ciò accadesse, lo studio offrì alcune altre opzioni, come il commercialmente fallito EA Sports WRC e Grid Legends prima di quello.

Il titolo arcade racing è arrivato a febbraio 2022 e ha ottenuto un successo moderato. Inizialmente era disponibile su PC, PlayStation e dispositivi Xbox, ma non è mai passato ai sistemi Nintendo, anche se questo sta per cambiare.

È stato confermato che Grid Legends arriverà a Nintendo Switch 2 alla fine di gennaio. Lanciato sulla piattaforma ibrida successore il 29 gennaio, questo sarà il Deluxe Edition del gioco che include tutti i DLC lanciati, oltre a una serie di opzioni di prestazioni, come le modalità Graphics e Performance per la grafica e le modalità Balanced e Battery Saver per la modalità portatile.

Guardando il prezzo del gioco, sarà venduto a £24,99/€29,99.