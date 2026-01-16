Gamereactor

Grid Legends

Grid Legends verrà lanciato su Nintendo Switch 2 alla fine del mese

Sotto forma della più ampia Deluxe Edition del gioco.

HQ

A causa di un periodo di successo moderato recente, lo sviluppatore Codemasters sembra essere relegato solo al creatore della serie di giochi F1 di EA. Prima che ciò accadesse, lo studio offrì alcune altre opzioni, come il commercialmente fallito EA Sports WRC e Grid Legends prima di quello.

Il titolo arcade racing è arrivato a febbraio 2022 e ha ottenuto un successo moderato. Inizialmente era disponibile su PC, PlayStation e dispositivi Xbox, ma non è mai passato ai sistemi Nintendo, anche se questo sta per cambiare.

È stato confermato che Grid Legends arriverà a Nintendo Switch 2 alla fine di gennaio. Lanciato sulla piattaforma ibrida successore il 29 gennaio, questo sarà il Deluxe Edition del gioco che include tutti i DLC lanciati, oltre a una serie di opzioni di prestazioni, come le modalità Graphics e Performance per la grafica e le modalità Balanced e Battery Saver per la modalità portatile.

Guardando il prezzo del gioco, sarà venduto a £24,99/€29,99.

Grid Legends

0
Grid LegendsScore

Grid Legends
RECENSIONE. Scritto da Johan Vahlström

Dopo la delusione di Grid (2019), i britannici Codemasters ci riprovano. Ecco la nostra recensione.

0
Grid Legends - Provato

Grid Legends - Provato
PREVIEW. Scritto da David Caballero

Codemasters, ora sotto l'egida di EA, è determinato a risolvere almeno due dei tre problemi principali di Grid 2019.



