Grown Ups 3 è ufficialmente in lavorazione presso Netflix, con Adam Sandler come scrittore e protagonista

La collaborazione tra Netflix e Adam Sandler è destinata a continuare, dato che lo streamer producerà forse il sequel più richiesto da Sandler negli ultimi tempi. In un articolo di Tudum si scopre che Grown Ups 3 è ufficialmente in fase di sviluppo, e che Sandler è coinvolto come co-sceneggiatore (insieme all'altro sceneggiatore di Grown Ups, Tim Herlihy, che ha anche scritto Hubie Halloween con Sandler) e come star, dove l'attore sembrerà riportare i suoi amici iconici.

Il cast del film non è ancora stato annunciato, ma ci viene detto che "Sandler e i suoi amici si riuniranno ancora una volta per Grown Up 3", suggerendo che Kevin James, David Spade, Chris Rock e Rob Schneider torneranno per il film. Un'ipotesi ragionevole è anche che le mogli della banda torneranno, riportando Salma Hayek, Maya Rudolph, Maria Bello e Joyce Van Patten.

Oltre a questo, il regista di Grown Ups 3 è Kyle Newacheck di Happy Gilmore 2, mentre Sandler, Jackie Sandler, Jack Giarraputo e Herlihy sono associati come produttori, con Kevin Grady e Judit Maull come produttori esecutivi.

Non ci sono ulteriori informazioni sul progetto da condividere al momento della stesura, suggerendo che la prima sarà al più presto prevista per la fine del 2027.