Guarda il nuovo trailer del documentario sulla Seconda Guerra Mondiale di Tom Hanks

HQ

Il History Channel ha appena pubblicato un trailer per la sua prossima serie in 20 episodi "World War II with Tom Hanks", in uscita il 25 maggio. Il documentario promette di esplorare "nuove dimensioni del conflitto", dalle decisioni cruciali che hanno plasmato i campi di battaglia alle reti nascoste che sostengono lo sforzo bellico, e alle durature scosse che ancora oggi colpiscono il mondo.

La narrazione di Hanks dà il tono: "Per sei anni bui, il mondo è stato in fiamme." La serie va oltre i luoghi familiari della guerra, facendo risalire le sue radici agli anni Venti e Trenta (dalle birrerie tedesche agli eventi in Manciuria, Abissinia e Spagna), mettendo in evidenza come i semi del conflitto globale siano stati piantati molto prima che i carri armati arrivassero in Polonia. Con oltre 20 ore di filmati, "World War II with Tom Hanks" mira a offrire una narrazione approfondita e approfondita della guerra più distruttiva della storia, e se vuoi saperne di più, assicurati di guardare il trailer qui sotto...