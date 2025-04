Guardiola conferma che Haaland starà fuori dalle cinque alle sette settimane: "Non abbiamo un altro giocatore con le sue capacità"

HQ

Pep Guardiola ha fornito un aggiornamento sull'infortunio di Erling Haaland, che si è slogato la caviglia sinistra durante la partita dei quarti di finale di FA Cup domenica scorsa. Il club inizialmente aveva detto che sperava di riavere il giocatore per il resto della stagione, e oggi Guardiola ha detto che si aspetta che il giocatore norvegese venga messo da parte tra le cinque e le sette settimane.

"I medici mi hanno detto tra le cinque e le sette settimane. Quindi speriamo che per la fine della stagione e la Coppa del Mondo per club FIFA sia pronto", ha detto Pep, che si è lamentato di quanto sia stata piena di infortuni la stagione, a partire da Rodri che ha saltato la maggior parte della stagione: "A volte ci sono anni in cui succedono questo tipo di cose. È successo per tutta la stagione. Direi che sarebbe potuto andare diversamente se fosse stato a fine stagione", e dice che Haaland, che ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 2034, è davvero unico: "Non abbiamo un altro giocatore con le sue capacità o qualità specifiche ma dobbiamo adattarci".

Haaland salterà la semifinale di FA Cup contro il Nottingham Forest il 26 aprile, ma se la squadra riuscisse a vincere, Haaland potrebbe essere pronto giusto in tempo per la finale, che si svolgerà il 17 maggio. Haaland, tuttavia, salterà la maggior parte delle ultime giornate di Premier League, che si concluderanno il 25 maggio per il Manchester City, in trasferta contro il Fulham. Dovrebbe essere pronto per la Coppa del Mondo per club FIFA, che si svolgerà tra il 14 giugno e il 13 luglio.

La prossima partita del Manchester City è domani, mercoledì, in casa contro il Leicester City, alle 19:45 BST.