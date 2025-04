L'infortunio di Haaland: il Manchester City si aspetta che torni in tempo per la Coppa del Mondo per club FIFA

HQ

La gioia del Manchester City per aver raggiunto le semifinali di FA Cup per il settimo anno consecutivo è stata interrotta dall'infortunio di Erling Haaland, che starà fuori per diverse settimane.

Haaland ha subito un infortunio alla caviglia sinistra ed è stato sostituito da Omar Marmoursh, che ha segnato il gol della vittoria. In precedenza, Haaland ha sbagliato un rigore ma ha segnato il pareggio.

Sebbene l'entità dell'infortunio non sia ancora nota, il club ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di ritenere che Haaland sarà in forma in tempo per svolgere un ulteriore ruolo nel resto di questa stagione, inclusa la Coppa del Mondo per club FIFA di questa estate.

Ma la Coppa del Mondo per club FIFA inizia a metà giugno e dura fino a luglio, quindi non è esattamente molto rassicurante per la squadra, che si trova in una situazione disperata in Premier League: devono finire tra le prime quattro squadre se vogliono giocare la Champions League il prossimo anno. Attualmente sono quinti, il che significherebbe che giocherebbero l'Europa League. Ma con solo due punti che separano la quarta (Chelsea, 49 punti) e la settima (Brighton, 47 punti) le cose probabilmente cambieranno molto nelle restanti dieci giornate della competizione.

Haaland potrebbe anche saltare la semifinale di FA Cup contro il Nottingham Forest il 26 aprile, che è l'ultima possibilità di vincere un titolo in questa stagione: se non vincesse, sarebbe la prima stagione senza trofei del club dal 2016-17. In questo momento, il club afferma che cercherà una consulenza specialistica per confermare l'intera entità dell'infortunio.