Guardiola difende Phil Foden dai vergognosi insulti alla madre durante il derby di Manchester

Dopo un derby di Manchester senza reti tra City e United, Pep Guardiola ha difeso il suo giocatore Phil Foden, in particolare dopo gli insulti subiti in campo, con canzoni che si riferiscono a sua madre. "Non capisco la mente delle persone che coinvolgono la mamma di Phil. È una mancanza di classe e dovrebbero vergognarsi", ha detto Guardiola, che pensava che non rappresentasse il Manchester United, ma piuttosto il popolo. "Siamo così esposti, le persone che ora sono sugli schermi nel calcio. I dirigenti, i proprietari, soprattutto i giocatori".

La madre di Foden, Claire Rowlands, ha fatto notizia nel gennaio 2024 quando è stata multata per aver imprecato contro un agente di polizia in un night club.

Guardiola ha anche parlato dello stato di forma della squadra, dicendo che non è solo Phil ad essere calato quest'anno, è tutta la squadra. "Non è uno, sarebbe facile, sono tutti loro. In una lunga carriera ci sono sempre stagioni in cui non lo sei, lui tornerà", ha detto Guardiola, che ha abbracciato Foden quando ha lasciato il campo. Il giocatore mancuniano ha segnato 19 gol in Premier League la scorsa stagione, ma quest'anno ne ha segnati solo sette.

Il pareggio del Manchester City li lascia al quinto posto in Premier League, e se il Newcastle battesse il Leicester stasera, scenderebbe al sesto posto, lontano dai posti in Champions League per la prossima stagione.