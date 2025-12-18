Gamereactor

Guggenheim abbandona l'espansione basca dopo una reazione ambientale negativa

I piani per espandere il Museo Guggenheim di Bilbao nella campagna basca sono stati abbandonati a seguito della costante opposizione di gruppi ambientalisti e residenti locali.

I piani per espandere il Museo Guggenheim di Bilbao nella campagna basca sono stati abbandonati a seguito della costante opposizione di gruppi ambientalisti e residenti locali.

Due nuovi siti Guggenheim

Il progetto proposto avrebbe creato due nuovi siti Guggenheim, uno nella città di Guernica e un altro all'interno della riserva della biosfera di Urdaibai, un'area protetta dall'UNESCO e habitat chiave per la fauna selvatica e gli uccelli migratori. I sostenitori, tra cui la Fondazione Guggenheim e le autorità regionali basche, hanno affermato che l'espansione stimolerà il turismo, attirerà investimenti e creerà posti di lavoro.

Minaccia per i fragili ecosistemi di Urdaibai

Gli oppositori, tuttavia, hanno avvertito che il piano minacciava i fragili ecosistemi di Urdaibai e veniva portato avanti senza una significativa consultazione pubblica. La riserva copre più di 22.000 ettari di scogliere, estuari e paludi salmare ed è protetta come riserva della biosfera Unesco dal 1984.

La Fondazione Guggenheim in dichiarazione questa settimana

In una dichiarazione di questa settimana, la Fondazione Guggenheim ha confermato che il progetto è stato abbandonato, citando "vincoli e limitazioni territoriali, urbanistiche e ambientali." Ha dichiarato che esplorerà modi alternativi per espandere il museo continuando a svolgere un ruolo culturale ed economico di primo piano nei Paesi Baschi.

Aiutare a rilanciare l'economia post-industriale della città

Il Bilbao Guggenheim originale, inaugurato nel 1997, è ampiamente riconosciuto per aver contribuito a rilanciare l'economia post-industriale della città. Gli attivisti sostenevano, tuttavia, che la sua posizione urbana non poteva essere paragonata alla sensibilità ambientale di Urdaibai.

Guggenheim

