Guillermo del Toro dice di ammirare il Superman di James Gunn

Guillermo del Toro raramente delude gli spettatori con i suoi film evocativi, belli, malinconici, stimolanti e anticonvenzionali – più recentemente con Frankenstein. Quando è apparso recentemente nel podcast Happy Sad Confused, si è discusso di quali film avrebbe voluto affrontare prossimamente, incluso Superman .

Tuttavia, ritiene che le sue produzioni siano troppo cupe e invece loda il Superman e il capo cinematografico DC di quest'anno, James Gunn, per aver osato andare controcorrente in un mondo attualmente turbolento e un po' spaventoso:

"La mia atmosfera è cupa. Farei Gotham by Gaslight o Justice League Dark. Non so se si possa parlare di supereroi in un mondo così relativo in questo momento. Ed è per questo che ammiro, quando vedo il Superman di James Gunn, senti il potere curativo della bontà da qualcuno che ci crede così."

Non ci dispiacerebbe certo vedere del Toro interpretare un progetto DC più cupo a tempo debito, e notiamo che Gunn stesso riconosce i complimenti per Threads, quindi incrociiamo le dita affinché i due signori si mettano in contatto e inizino una futura collaborazione. Dopotutto, del Toro e la DC sembrano una coppia perfetta, vero?