Ha usato conti falsi per scommettere su se stesso e ottenere cartellini gialli: nuove prove contro il giocatore del Siviglia Kike Salas

Salas è stato arrestato il 14 gennaio, ma è stato lasciato in libertà vigilata e ha continuato a giocare. I sospetti sono iniziati nella stagione 2023/24, quando Salas ha compiuto azioni apparentemente strane punite con cartellini gialli in partite con poca posta in palio, mentre, come hanno scoperto in seguito, le persone vicine a Salas hanno vinto molti soldi scommettendo che avrebbe ricevuto un cartellino giallo.

Mentre in seguito si vociferava che se ne sarebbe andato in un club italiano, dopo queste nuove prove, potrebbe finire in prigione invece...