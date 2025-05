Hades II festeggia un anno in accesso anticipato, ancora nessun segno del lancio della versione 1.0

HQ

Hades II ha segnato un anno dal suo lancio in accesso anticipato, celebrando l'anniversario con un ringraziamento ai fan, ma senza un annuncio su quando potremmo vedere il gioco ottenere il suo attesissimo lancio 1.0.

Forse questo era un po' troppo da sperare. Dopotutto, sappiamo che ci sono ancora un paio di aggiornamenti importanti da rilasciare prima che Supergiant Games si senta pronta a rilasciare tutto ciò che Hades II ha da offrire. Ma, considerando la reputazione del predecessore del gioco, c'è la speranza che sia completo prima piuttosto che dopo.

"Volevamo prenderci un momento per dire grazie a tutti i nostri giocatori, per tutti i vostri feedback e la pazienza mentre ci avviciniamo al traguardo". Ha scritto Supergiant. "Lo sviluppo dell'accesso anticipato è stato incredibilmente emozionante e ci ha aperto gli occhi, poiché abbiamo lavorato per realizzare il potenziale che molti di voi vedono nel nostro gioco".

Il prossimo importante aggiornamento per il gioco arriverà entro la fine della primavera, probabilmente entro i prossimi due mesi, se non più tardi a maggio. Febbraio ha visto il rilascio dell'aggiornamento Warsong, che ha portato Ares e il boss finale del percorso verso l'Olimpo nel gioco. Ora, speriamo in più contenuti per la storia, insieme a funzionalità aggiuntive che rendano il già sostanziale Hades II completo.