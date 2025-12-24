Hades II inauguriamo il Natale con un video natalizio di 12 ore a tema strega

HQ

Al momento della stesura è la vigilia di Natale. Presto ci rilassaremo con una tazza di cioccolata calda, magari leggendo un libro o preparandoci a guardare i nostri film di Natale preferiti. Se cerchi un modo a tema Hades II per iniziare il giorno di Natale, Supergiant Games ha le soluzioni per te.

Proprio come cinque anni fa, quando Supergiant ha mostrato un accogliente camino nella Casa degli Inferi per farci entrare nello spirito natalizio, il sequel del roguelike ha segnato anche la fine del suo anno ufficiale di lancio con un incendio acceso attorno a cui runirci. Il video su YouTube dura 12 ore ed è un ottimo modo per sentire il calore del Natale, anche se non hai un camino che scaldi il focolare.

Inoltre, Supergiant ha augurato a tutti i suoi fan un buon periodo di festività in un nuovo post su Steam. C'è una bella arte di tutta la banda di Crossroads, ma chiunque speri in un assaggio del prossimo progetto dello studio rimarrà deluso, dato che lo sviluppatore ha detto che non è ancora pronto a rivelare nulla.