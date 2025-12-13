Hades II mod ti permette di rigiocare a Ade

HQ

Una nuova mod ti permette di tornare nell'Oltretomba (nel modo giusto) in Hades II. Invece di combattere fino a Crono per restaurare la casa della tua famiglia, puoi tuffarti nell'Ade alla vecchia maniera, scendendo dalle celle del Tartaro nelle fosse infuocate di Asfodelo, prendendo un breve respiro nelle rigogliose foreste di Elisio prima di prendere Cerbero il suo snack preferito.

Tutto questo grazie al talento del modder NikkelM, che ha creato la mod Zagreus Journey per Hades II. Grazie a PC Gamer, questa mod introduce vecchi boss, aree e persino la colonna sonora fa il suo ritorno. L'unica cosa che non avrai è Zagreus stesso, anche se compare nei dialoghi.

Purtroppo per chi vuole fare un accordo giocando al primo gioco possedendo solo il secondo, perché la mod funzioni devi possedere entrambi i giochi. Inoltre, dovrai disinstallare tutte le altre mod che hai prima di installare questa. È una revisione enorme e non è conforme ad altre Hades II mod, a quanto pare.