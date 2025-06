Hades II rilascia l'aggiornamento finale prima del lancio della 1.0

HQ

Hades II ha rilasciato il suo ultimo importante aggiornamento la scorsa notte. L'aggiornamento Unseen aggiunge un sacco di nuovi contenuti al gioco, proprio come hanno fatto le precedenti patch principali del roguelike.

The Unseen ti consente di affrontare sfide extra con i vari boss del gioco, spostando le loro arene e dando loro un po' più di potere. Per i giocatori veterani che hanno sconfitto i boss senza problemi per un po' di tempo, questo dovrebbe essere un bel modo per ottenere una nuova sfida.

Inoltre, otteniamo aspetti unici per ciascuna delle armi principali del gioco. Come gli aspetti dell'Ade originale, questi fondamentalmente cambiano il modo in cui funziona l'arma, rendendola un'esperienza diversa con cui giocare. L'Aspetto di Lucifero per il Rallo Adamante, ad esempio, lo ha trasformato da un normale fucile in una pistola laser che spara raggi e lancia sfere a terra come granate.

Nuove opere d'arte, nuove scene della storia e modi per approfondire le relazioni sono tutti in programma nel nuovo aggiornamento per Hades II. Nelle note sulla patch, Supergiant Games ha menzionato che questo è l'ultimo importante aggiornamento prima del lancio 1.0 del gioco, anche se non abbiamo ancora una data di uscita in merito.