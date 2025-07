Hades II rilascia una patch a sorpresa, promette che questa è davvero l'ultima

HQ

Poco tempo fa, Hades II ha rilasciato la sua decima patch, che Supergiant Games ha affermato sarebbe stato l'ultimo aggiornamento prima dell'attesissimo lancio 1.0. Tuttavia, Hades II ci ha dato una piccola sorpresa sotto forma di un'altra nuova patch.

La patch 11 consiste principalmente in modifiche al bilanciamento, correzioni di bug e altro ancora. Non ci sono molti nuovi contenuti come altri aggiornamenti portati in passato, ma sembra che ci stiamo avvicinando sempre di più a quella versione 1.0. Le tue risorse Zodiac Sand e Void Lens (che sono i doni che ottieni alla fine di una corsa agli Inferi o all'overworld) verranno convertite in Prestigio quando carichi un tiro salvezza con esse.

In questo modo tutti si trovano a un punto di partenza simile quando il vero finale viene rivelato insieme alla versione 1.0. Altrimenti, ci sono alcuni numeri di danno aumentati per determinate armi, doni e altro, di cui puoi controllare l'elenco completo qui.

Hades II è ora disponibile in accesso anticipato per PC.