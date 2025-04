Hades II sarà un'esclusiva a tempo per Nintendo Switch 2 su console

HQ

Hades 2 è stato uno dei primi giochithird-party annunciati per Nintendo Switch 2 durante il Nintendo Direct della scorsa settimana. Oggi, il team di Supergiant Games ha lanciato un nuovo video, mostrando un po' più di informazioni sul gioco e confermando che Hades II sarà un'esclusiva per Nintendo Switch 2 su console.

Come è successo con il primo Hades nel 2020, Hades II verrà lanciato prima su console su Nintendo Switch 2. È sicuro che alla fine arriverà su PlayStation e Xbox, ma gli utenti di Switch 2 avranno un'esclusiva temporale: "lancio prima per console su Nintendo Switch 2", si legge nel video. Dicono anche che ulteriori informazioni arriveranno entro la fine dell'anno, ma non si sa se il gioco verrà lanciato quest'anno.

Nel video, Supergiant Games parla del motivo per cui hanno scelto di realizzare il primo sequel nei loro 15 anni di carriera, dicendo che sentono che c'è di più nella storia di questi personaggi, confermando anche che per loro è super importante raggiungere i 60 fps, e Switch 2 lo consente spingendo anche graficamente il gioco. Resta da vedere come funzionerà sul Nintendo Switch originale, dove è previsto anche il lancio del gioco.

Naturalmente, Hades II è disponibile in accesso anticipato su PC dallo scorso anno, ma molti più contenuti verranno aggiunti alle versioni PC e Switch 2 quando verrà rilasciato il gioco completo.