Halo arriverà al DreamHack di Birmingham nel marzo 2026

Di recente, il 2025 Halo Championship Series si è concluso, con Shopify Rebellion che ha sconfitto OpTic Gaming ed è stato incoronato campione finale per l'era Halo Infinite dell'HCS. Detto questo, molti hanno iniziato a chiedersi cosa riserverà il futuro per l'HCS, e a quanto pare questo ruoterà attorno al fatto che si prenderà una pausa almeno per il 2026 per concentrarsi invece su eventi autonomi più piccoli.

Sappiamo che l'HCS tornerà alla fine, ma per quanto riguarda il 2026, tutto ciò che sappiamo è ciò che è stato comunicato in un recente post sul blog di Halo Waypoint. Essenzialmente, possiamo aspettarci eventi di terze parti, molti dei quali sono ospitati o supportati dai team partner HCS Cloud9, FaZe Clan, Shopify Rebellion e Spacestation, oltre a una maggiore enfasi sulla base attraverso organizzatori come LVT e European Halo League.

Per quanto riguarda gli eventi più grandi, l'anno si concluderà con un torneo HCS Invitational all'Halo Fest a dicembre, ma molto prima, possiamo guardare avanti all'arrivo di Halo nel Regno Unito per DreamHack Birmingham a marzo.

Ci è stato detto che tra il 27 e il 29 marzo, le migliori squadre di tutto il mondo si riverseranno in città per competere per una fetta di una torta da $ 100.000. Non abbiamo ancora ulteriori informazioni da aggiungere poiché stiamo aspettando DreamHack per condividere le notizie poiché si tratta di un torneo ufficiale DreamHack supportato dal HCS.

Infine, più avanti nel 2026, possiamo aspettarci un torneo DreamHack con sede in America con Halo. Non è chiaro cosa sarà, dato che DreamHack non ha ancora annunciato nulla su questo fronte.

Quindi forse dovremo aspettare fino al 2027 fino a quando il HCS tornerà correttamente per una nuova era di Halo, forse qualcosa in linea con il titolo Campaign Evolved recentemente rivelato?