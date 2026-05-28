Halo: Campaign Evolved non è "davvero un progetto in studio", dice il leaker

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Xbox può dire che Halo: Campaign Evolved proviene da Halo Studios, ma secondo un noto leaker, ci sono stati parecchi cuochi in piedi sopra la pentola. Il gioco sarebbe stato fortemente esternalizzato, il che potrebbe indicare che Halo Studios stia dando priorità a un altro progetto ambientato in una delle IP più grandi di Xbox.

L'insider di Halo, Rebs Gaming, arriva con un nuovo rapporto (tramite Windows Central), affermando che il remake della campagna originale di Halo: Combat Evolved è stato realizzato utilizzando "molta esternalizzazione." Questo include cose come "programmazione e design di base, tanto che non è davvero un progetto in studio", afferma Rebs.

Può sembrare un po' strano all'inizio, dato che ci si aspetterebbe che Halo Studios fosse la forza principale dietro un remake della campagna originale di Halo, ma non è esattamente una novità per Halo. In passato, gli appaltatori sono stati impiegati insieme ad altri studi. Questo potrebbe indicare che Halo Studios stia invece lavorando a un altro gioco della saga, forse il passo successivo mentre altri studi lavorano per offrire versioni migliorate di ciò che è stato preceduto.

A proposito di miglioramenti, sembra che Halo: Campaign Evolved ne avrà molti, oltre ai cambiamenti visivi che abbiamo già visto. Il livello della Biblioteca criticato sta per essere rielaborato, e apparentemente ci sarà una funzione Campaign Remix, che aggiungerà modificatori alla campagna per renderla un po' più rigiocabile. Lo scopriremo ufficialmente presto, quando Xbox ospiterà la sua presentazione Summer Game Fest.