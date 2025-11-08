Halo Infinite raggiunge la fine della strada

HQ

La fine della strada si sta avvicinando rapidamente per Halo Infinite e gli sviluppatori hanno confermato che l'imminente aggiornamento principale sarà anche l'ultimo. Invece, l'attenzione si sposterà ora verso il futuro e il loro prossimo grande progetto - Halo: Campaign Evolved - al fine di offrire la migliore esperienza possibile a tutti i fan. Sia quelli nuovi che quelli di ritorno. Ciò è stato confermato durante il livestream ufficiale di ieri dal team di Halo dove hanno dichiarato:

"Questo prossimo aggiornamento Halo Infinite sarà il nostro ultimo rilascio di contenuti principali pianificato"

Aggiornamenti più piccoli potrebbero ancora verificarsi in futuro, ma per tutti gli intenti, Halo Infinite entrerà in modalità di manutenzione dopo l'avvio di Operation Infinite. Segnando così la fine della strada per Halo Infinite.

Stai ancora giocando a Halo Infinite ?