Halo Studios è alla ricerca di un direttore creativo per "uno dei nostri titoli in fase di sviluppo"

L'anno scorso, Microsoft ha deciso di rinominare lo sviluppatore di Halo 343 Industries, abbandonando la più oscura convenzione di denominazione di riferimento Halo per un titolo molto più chiaro, vale a dire quello di Halo Studios. Ciò includeva anche un cambio di logo, il tutto nel tentativo di riposizionare l'azienda come sviluppatore Halo, nonostante offrisse alcuni progetti più mediocri da quando ha rilevato il franchise da Bungie.

Ora, per aggiungere a questo, possiamo segnalare che Halo Studios è nel business della ricerca di un direttore creativo. Il ruolo è stato pubblicato sulla pagina Careers di Microsoft e afferma che comporterà "la realizzazione della visione creativa di uno dei nostri titoli in fase di sviluppo".

La descrizione aggiunge che il ruolo riporta direttamente al capo dello studio Pierre Hintze e che i suoi compiti includono "la visione iniziale del prodotto, il tono e l'atmosfera generale, la storia e la creazione del mondo, i differenziatori del prodotto e le esperienze di gioco di alto livello. In stretta collaborazione con i nostri leader artistici, di design e di franchise, sarai responsabile dello sviluppo e della comunicazione del modo in cui creiamo e realizziamo mondi, personaggi e storie memorabili a un alto livello di qualità e fedeltà in tutto il nostro gioco. Collaborerai anche con i team cinematografici e audio interni per creare un centro di eccellenza per la narrazione".

Il lavoro ha sede presso la sede centrale di Redmond, Washington, ed è descritto come un ruolo ibrido che a volte include un po' di viaggi.