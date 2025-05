Hamas è pronto a rilasciare l'ostaggio israelo-americano Edan Alexander

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che Hamas ha confermato l'intenzione di rilasciare il soldato israelo-americano Edan Alexander, in quello che i mediatori arabi Qatar ed Egitto vedono come un passo verso la ripresa dei negoziati per il cessate il fuoco in stallo.

Il rilascio, previsto per martedì, fa parte di sforzi più ampi per alleviare le condizioni umanitarie a Gaza e scambiare gli ostaggi rimanenti. I funzionari degli Stati Uniti hanno descritto la mossa come un segnale positivo in vista della visita del presidente Trump nella regione.