Hamas risponde agli attacchi israeliani contro l'Iran, dice che l'Iran "ne paga il prezzo"

Le ultime notizie su Israele e Iran . "L'Iran sta oggi pagando il prezzo per le sue posizioni ferme a sostegno della Palestina e della sua resistenza, e per la sua adesione alla sua decisione nazionale indipendente", ha detto Hamas in una dichiarazione venerdì.

Nella dichiarazione, il gruppo ha inquadrato gli attacchi come una rappresaglia per il sostegno politico e militare di lunga data dell'Iran alla resistenza palestinese. Mentre le tensioni regionali continuano a crescere, Hamas ha promesso solidarietà all'Iran, accusando Israele di aver commesso errori di calcolo sempre più gravi.